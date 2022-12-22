Прокуратура масштабно проверила министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области. Замминистра пришлось уволиться

Замминистра ТЭК и ЖКХ Рязанской области уволился после масштабной проверки прокуратуры.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Прокуратура Рязанской области проверила, насколько соблюдается законодательство в сфере ЖКХ, а также, как в регионе устанавливают тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
Проверка в министерстве ТЭК и ЖКХ Рязанской области показала, что средний износ инженерной инфраструктуры составляет около 68%:
- износ тепловых сетей - 58%;
- износ электрических сетей - 65%;
- износ сетей водоснабжения – около 80%.
Последняя проблема наиболее острая в Рязани. По данным надзорного органа, износ сетей водоснабжения влияет на количество утечек, неучтенный расход воды, а также качество питьевой воды.
По результатам проверки прокуратура внесла главе министерства представление, которое от рассмотрел и освободил своего заместителя от занимаемой должности.
Какие нарушения выявили:
- недостаточно мероприятий по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения;
- нарушения при мониторинге разработки и утверждения схем водоснабжения;
- иные нарушения.
Кроме того, прокуратура обнаружила множество нарушений со стороны РЭК (Рязанской энергетической комиссии). Читать подробнее.
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