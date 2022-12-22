Прокуратура масштабно проверила министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области. Замминистра пришлось уволиться

Замминистра ТЭК и ЖКХ Рязанской области уволился после масштабной проверки прокуратуры. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Рязанской области проверила, насколько соблюдается законодательство в сфере ЖКХ, а также, как в регионе устанавливают тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Проверка в министерстве ТЭК и ЖКХ Рязанской области показала, что средний износ инженерной инфраструктуры составляет около 68%:

- износ тепловых сетей - 58%;

- износ электрических сетей - 65%;

- износ сетей водоснабжения – около 80%.

Последняя проблема наиболее острая в Рязани. По данным надзорного органа, износ сетей водоснабжения влияет на количество утечек, неучтенный расход воды, а также качество питьевой воды.

По результатам проверки прокуратура внесла главе министерства представление, которое от рассмотрел и освободил своего заместителя от занимаемой должности.

Какие нарушения выявили:

- недостаточно мероприятий по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения;

- нарушения при мониторинге разработки и утверждения схем водоснабжения;

- иные нарушения.

Кроме того, прокуратура обнаружила множество нарушений со стороны РЭК (Рязанской энергетической комиссии). Читать подробнее.

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