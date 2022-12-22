23 декабря синоптики пообещали рязанцам сильный туман и гололедицу

Синоптики пообещали мокрый снег, дождь и сильный ветер.

ГУ МЧС по Рязанской области поделилось прогнозом погоды в регионе на пятницу, 23 декабря.

Рязанцев ждет ненастная погода. Будет облачно. В ночное время местами ожидаются мокрый снег и дождь. Днем 23 декабря тоже будут осадки в небольших количествах.

Сохранится гололедица на дорогах, местами обещают сильную наледь. Подует сильный юго-западный ветер со скоростью от шести до 14 метров в секунду.

Ночью в области столбики термометра будут показывать от -3 до +2 градусов Цельсия, а днем будет -2...+3 градусов.

По информации центра погоды «Фобос», регион накроет сильный туман.