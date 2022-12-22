За пропаганду терроризма среди знакомых с рязанца взыскали 300 тыс. рублей

36-летнему жителю Рязани вынесли приговор по делу о пропаганде терроризма через интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Суд назначил наказание в виде штрафа 300 тыс. рублей.

Мужчина признан виновным в том, что распространял среди своих знакомых в соцсетях некую информацию, «направленную на формирование идеологии терроризма» и «представления о допустимости осуществ¬ления террористической деятельности». О чем эта информация, пресс-служба СУ СКР по Рязанской области не конкретизирует.

Сотрудники регионального управления ФСБ и центра по противодействию экстремизму УМВД занимались оперативным сопровождением уголовного дела.