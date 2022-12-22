Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 декабря 2022 10:54

Мониторинг воздуха 21 декабря не показал превышения загрязняющих веществ в Рязани

Пробы воздуха взяли на четырех рязанских улицах
Источник:kp.ru
В Рязани по наиболее проблемным районам города продолжается мониторинг воздуха. Фото: горадминистрация.

В Рязани по наиболее проблемным районам города продолжается мониторинг воздуха. Фото: горадминистрация.

21 декабря прошли рейды по мониторингу атмосферного воздуха. Об этом сообщило Министерство природопользования Рязанской области 22 декабря.

По городу перемещались передвижные экологические лаборатории Минприроды, мэрии и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области».

Точки для проверочных мероприятий определила оперативная группа, учитывая все жалобы рязанцев на вонь. В течение дня пробы воздуха для дальнейшего анализа отбирали на следующих улицах:

- улица Боголюбова, дом № 9;

- улица Зубковой, дом № 27к4;

- улица Новоселов, дом № 58;

- улица Старое Село, дом № 74.

В результате измерений превышения ПДК загрязняющих веществ не обнаружено. Сообщается, что замеры атмосферного воздуха соответствуют гигиеническим нормативам.