Рязанский экс-следователь Плоткин рассказал Малахову о туристическом мошенничестве

Экс-следователь рязанской прокуратуры Дмитрий Плоткин выступил в эфире программы «Малахов» с комментарием по теме скандально известной Оксаны Чертиной. Программа выйдет 22 декабря в 16.30 на канале «Россия 1».

Напомним, Оксана Чертина из Санкт-Петербурга в течение нескольких лет занималась турбизнесом, а в результате оставила обманутых клиентов и исчезла с присвоенными миллионами.

- Открою священную тайну туристического бизнеса, от которого вздрогнет ползала. В России ряд туристических фирм работает по принципу финансовых пирамид. Каждый новый клиент думает, что оплачивает свою путевку, но на самом деле он оплачивает предыдущие. И это продолжается до тех пор, пока не произойдет катаклизм, и пирамида не рухнет. Последние клиенты остаются без денег и без путевок, - отметил Дмитрий Плоткин.

Рязанский криминалист рассказал, что если вину Оксаны Чертиной докажут, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Пострадавшим от туристических махинаций Оксаны Чертиной и других турфирм рязанцев предлагаем обратиться в редакцию КП-Рязань по адресу электронной почты kp-62@list.ru (с пометкой «Туризм»).