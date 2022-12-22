«Капитал-Строитель жилья!» активно помогает городу в уборке снега на рязанских улицах

«Капитал» предоставит самосвалы для уборки снега.

С наступлением холодов сугробы в регионах России становятся проблемой номер один для дорожников и обычных граждан. И Рязань – не исключение. Жители ежедневно жалуются на качество уборки снега на некоторых улицах. Поэтому «Капитал-Строитель жилья!» пришел на помощь городской администрации и предоставил технику для вывоза снега с рязанских улиц. В частности, строительная компания нанимает на безвозмездной основе самосвалы.

По данным метеорологов, за последние десять лет количество осадков в декабре 2022 года занимает рекордное второе место. По сравнению с текущим годом, больше осадков выпало только в 2017 году. При норме 48 миллиметров в этот год выпало 82 миллиметра снега, что составляет 172% от нормы. Компания, которая ранее уже предоставляла специальную технику для очистки улиц от снега и планируют в дальнейшем это делать, видит первостепенной задачу сделать город намного комфортнее для жителей.

«Капитал» – компания полного цикла: от проектирования объекта и продажи квартир до сдачи дома. У компании, развивающейся на рынке с 1999 года, имеется свой проектный институт и технадзор, что позволяет ей возводить жилые комплексы в кратчайшие сроки и с наилучшим качеством строительства. Она лидирует в рейтинге лучших застройщиков в Рязанской области по версии сайта Единого ресурса застройщиков Российской Федерации. Более 11 тысяч семей живут в их домах. То, что дает «Капиталу» конкурентные преимущества перед другими строительными компаниями – это комбинация архитектурной эстетики и новейших технологий, сочетание в проектах уникальных форматов планировочных решений, функциональных внутренних пространств и современных тенденций ландшафтного дизайна.