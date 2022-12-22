В 2023 году вырастет плата за техосмотр в Рязанской области

Плата за техосмотр возрастет в два раза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области с 1 января 2023 года почти в два раза вырастет стоимость технического осмотра. Соответствующее постановление рязанского правительства размещено на сайте газеты «Рязанские ведомости».

В новом году плата за техосмотр легковых автомобилей возрастет с 492 рубля до 913 рублей, за автобусы до пяти тонн установлена стоимость в 1563 рубля заместо 967 рублей. Технический осмотр мотоцикла составит 321 рубль вместо 180 рублей.