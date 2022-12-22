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НовостиОбщество22 декабря 2022 7:49

Еще 15 квартир для детей-сирот купят в 2022 году в Рязанской области

Рязанские власти выделили дополнительные средства на обеспечение сирот квартирами
Источник:kp.ru
Сорокина проинспектировала отремонтированные квартиры для детей-сирот. Фото: страница ВКонтакте Елены Сорокиной.

Сорокина проинспектировала отремонтированные квартиры для детей-сирот. Фото: страница ВКонтакте Елены Сорокиной.

В 2022 году дополнительно к 130 квартирам для детей сирот правительство Рязанской области выделило деньги на покупку еще 15 квартир. Об этом рассказала глава администрации Елена Сорокина у себя на странице.

В среду, 21 декабря, мэр совместно с уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области Анжеликой Евдокимовой осмотрели несколько объектов.

Сообщается, что все квартиры отремонтировали. Они располагаются в микрорайонах с развитой инфраструктурой: рядом есть детсады и школы, магазины, а также остановки общественного транспорта.

На улице Интернациональной квартира в кирпичном девятиэтажном теплом доме с капитально отремонтированной в прошлом году крышей. В ней выполнили современный ремонт.

В квартире на Станкозаводской улице, расположенной в доме 1994 года постройки, уже установили новые двери, окна, плиту, на полу уложили ламинат, сделали натяжными потолки. Сорокина подчеркивает, что в помещениях сделан достойный ремонт.