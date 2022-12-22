В Рязани стартовал новогодний марафон

На Лыбедском бульваре в Рязани стартовала программа новогодних праздников. Торжественное открытие новогоднего марафона прошло 20 декабря около Рязанского цирка.

Вдоль всего бульвара включили всю праздничную иллюминацию – инсталляции, фотозоны, гирлянды на деревьях, подсветили арочный проход под мостом и скульптуры. Рязанцы отметили нарядность праздничного убранства и делали памятные фотографии.

Главное торжество прошло около цирка, под светодиодным куполом новогодней елки. Здесь рязанцам представили насыщенную программу мероприятий, которая ждет горожан на каникулах.

На бульваре подсветили деревья.

Арочные проходы под мостом украсили огнями.

Вдоль бульвара установили светодиодные арки.