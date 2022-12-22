Появилось расписание новогоднего автобуса в Рязани с оркестром Дедов Морозов.

С 21 декабря по рязанским улицам начал курсировать новогодний автобус, в салоне которого расположился оркестр Дедов Морозов со сказочными персонажами, сообщает администрация Рязани.

Новогодний автобус будет следовать по следующим маршрутам:

21, 23, 24, 25, 26 и 28 декабря с 13:45 — от площади Победы на стороне Вечного огня, далее по следующим остановкам:

- Дом художника;

- площадь Ленина;

- Верхний городской парк;

- площадь Театральная;

- площадь Свободы;

- Цирк;

- Городские ряды;

- площадь Победы.

22, 27, 29 и 30 декабря с 14:00 — от ДК «Приокский», далее по следующим остановкам:

- улица Пирогова;

- Таможня;

- ТРЦ «Премьер»;

- Первомайский проспект;

- площадь Ленина;

- библиотека Горького;

- площадь Театральная;

- Канищево.

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