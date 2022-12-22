Появилось расписание новогоднего автобуса в Рязани с оркестром Дедов Морозов.
С 21 декабря по рязанским улицам начал курсировать новогодний автобус, в салоне которого расположился оркестр Дедов Морозов со сказочными персонажами, сообщает администрация Рязани.
21, 23, 24, 25, 26 и 28 декабря с 13:45 — от площади Победы на стороне Вечного огня, далее по следующим остановкам:
- Дом художника;
- площадь Ленина;
- Верхний городской парк;
- площадь Театральная;
- площадь Свободы;
- Цирк;
- Городские ряды;
- площадь Победы.
22, 27, 29 и 30 декабря с 14:00 — от ДК «Приокский», далее по следующим остановкам:
- улица Пирогова;
- Таможня;
- ТРЦ «Премьер»;
- Первомайский проспект;
- площадь Ленина;
- библиотека Горького;
- площадь Театральная;
- Канищево.
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