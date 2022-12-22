Замгубернатора Швакова попеняла рязанским перевозчикам на «серые» схемы работы

Налоговые нарушения перевозчиков стали темой заседания комиссии по обеспечению поступления в бюджет налоговых и неналоговых доходов.

В Рязанской области организации, которые занимаются пассажирскими перевозками, нередко работают по «серым», то есть полулегальным, схемам. Такой вывод озвучила зампред облправительства Юлия Швакова после заседания комиссии по обеспечению поступления в бюджет налоговых и неналоговых доходов.

«Как показал анализ налоговой службы, среди организаций, оказывающих транспортные услуги, нередки случаи работы по «серым» схемам, выплаты сотрудникам заработной платы «в конверте», - написала Швакова.

По этому поводу она заметила, что казна теряет доходы, а водители — возможность оформить налоговые вычеты, взять кредит, заработать на достойную пенсию.

«Кроме того, есть вопиющие случаи, когда в организации на 20 машин официально оформлен 1 человек», - заявила заместитель председателя облправительства.

Критериями качественной работы перевозчика Швакова считает соблюдение трудовых прав работников и лицензионных требований касательно предрейсовых медосмотров водителей, состояния автопарка. По поводу налоговых нарушений чиновница дала «соответствующие поручения».