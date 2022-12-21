Депутаты Рязанской гордумы передали «коробку храбрости» в городскую клиническую больницу №11

Татьяна Панфилова и Лариса Максимова в окружении детей.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и первый заместитель главы муниципального образования Лариса Максимова доставили в педиатрическое отделение городской клинической больницы №11 коробку храбрости, наполненную игрушками.

– Каждый подарок из коробки храбрости – это приз за вашу смелость, силу и настрой на победу над болезнью. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом и желаю крепкого здоровья! Скорее поправляйтесь! – обратилась Татьяна Панфилова к маленьким пациентам.

– Позитивный настрой всегда помогает в лечении. Мы надеемся, что эти небольшие подарки помогут вам, ребята, скорее преодолеть недуг, – сказала Лариса Максимова.

Также депутаты гордумы зашли в палаты к малышам из многодетных семей и пообщались с их мамами.

Акция «Коробка храбрости» проходит в Рязани уже 7-й раз. Ее задача — создание комфортной атмосферы и хорошего настроения во время пребывания детей в больницах. Депутатский корпус городской Думы ежегодно принимает участие в сборе коробки храбрости.