Проверив расходы на строительство Дядьковской школы, аудиторы обратились в прокуратуру

КСП обнаружила факты незаконного использования бюджетных средств при строительстве Дядьковской школы.

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила проверку расходов на строительство школы в селе Дядьково – у гипермаркета «Глобус». Средства выделялись в 2019-2020 годах по программе «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов».

Аудиторы выявили факты незаконного использования бюджетных средств и ненадлежащего строительного надзора. Это послужило поводом для обращения в прокуратуру.

«По фактам незаконного использования бюджетных средств и ненадлежащего осуществления строительного контроля направлено обращение в прокуратуру Рязанской области», - говорится в отчете.

Также КСП внесла представление главе администрации Рязанского района Наталье Жуневой. Что за нарушения обнаружила проверка, госорган пока не конкретизирует.