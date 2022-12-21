На территорию свалки в Рыбновском районе закрыли проезд для мусоровозов

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Муниципальная власть закрыла проезд для мусоровозов на территорию мусорного полигона в Зеленино. Об этом рассказала администрация Рыбновского района в социальной сети «ВКонтакте».

В среду, 21 декабря, установили охранный пункт на съезде с трассы М5 «Урал» – Большое Жоково к мусорному полигону в Зеленино, чтобы предотвратить проезд мусоровозов и фур-сцепок. Сообщается, что с охранным предприятием заключили контракт. Сотрудники ЧОП постоянно будут на дежурстве.

Уточняется, что запрет на проезд распространяется только на технику, которая провозит отходы ТКО.

Также администрация пояснила, что договор с арендатором муниципального объекта «Рыбновский мусорный полигон» расторгнут. Сейчас идет процесс передачи объекта обратно в муниципальную собственность.

Ранее сообщалось, что полигон твердых бытовых отходов в Рыбновском районе Рязанской области закроют с 1 декабря.