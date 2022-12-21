В Рязанской областной Думе подвели итоги осенней сессии

Фото: Рязоблдума.

21 декабря в Рязанской областной Думе состоялось последнее заседание осенней сессии. Ее итоги подвел председатель регионального парламента Аркадий Фомин.

«Нашим главным приоритетом было и остается обеспечение выполнения социальных обязательств перед людьми, и именно на это была направлена вся наша работа за время осенней сессии. Было принято 60 законов. Совместная конструктивная работа позволила нам реализовать решения по поддержке экономики и граждан», - отметил спикер.

Отдельное внимание Аркадий Фомин уделил оказанию помощи мобилизованным гражданам и их семьям. Президент России неоднократно отмечал, что это ключевая задача. Помимо большого пакета мер, который был подготовлен на федеральном уровне, Рязоблдума приняла ряд законов, устанавливающих дополнительные региональные инструменты поддержки.

«В частности, по инициативе нашего губернатора была введена единовременная выплата участникам СВО в размере 100 тыс. рублей. Утверждено освобождение мобилизованных рязанцев от уплаты транспортного налога за 2021 год. Военнослужащим положены путевки на оздоровление, а также бесплатная юридическая помощь. Детям — бесплатное двухразовое питание в школах, первоочередное предоставление мест в детских садах и ряд других льгот, перечень которых будет расширяться», - конкретизировал Аркадий Фомин.

Также он сообщил о создании Владимиром Путиным рабочей межведомственной группы по вопросам мобилизационной подготовки, мобилизации, социальной и правовой защиты участников специальной военной операции. Аркадий Фомин особо подчеркнул, что сегодня народ и армия должны быть как никогда едины.

Центральным вопросом осенней сессии председатель Рязоблдумы назвал принятие бюджета на ближайшую трехлетку. Он вновь отметил, что проект главного финансового документа активно обсуждался на публичных слушаниях, заседаниях комитетов Рязоблдумы, детально прорабатывался профильными министерствами.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, утвержденный бюджет не только сохраняет социальную направленность — нам удалось сформировать бюджет развития. В него заложены ресурсы для реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов. Предусмотрены конкретные меры поддержки различных категорий населения, запланированы новые социальные объекты, дальнейшее решение проблем здравоохранения, строительство дорог, благоустройство территорий», – сказал Аркадий Фомин.

Парламентом был принят целый ряд социально значимых решений. Одним из них на предыдущем заседании стало установление нового универсального пособия. Оно объединяет выплаты беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет. Размер выплаты составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума и будет зависеть от дефицита дохода семьи. Благодаря изменениям в законодательство, принятым Рязоблдумой, средства регионального маткапитала теперь можно потратить на:

- ремонт жилого помещения, не принадлежащего семье на праве собственности;

- получение высшего и среднего профессионального образования;

- приобретение товаров и услуг для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Другие корректировки касались совершенствования системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Важные решения приняты и для привлечения кадров в сельскую местность. На них Аркадий Фомин остановился отдельно. Он напомнил, что более чем в пять раз было увеличено единовременное пособие для молодых аграриев, а специалистам сферы образования и здравоохранения, работающим в сельских населенных пунктах, будут бесплатно предоставляться земельные участки.

Еще одно нововведение, упомянутое Аркадием Фоминым как одно из ключевых, - это упрощение процедуры гаражной амнистии.

Говоря о перспективах работы депутатского корпуса, председатель Рязоблдумы сделал акценты как на значимости дальнейшей работы над полезными для региона законами, так и на пристальном депутатском контроле за использованием бюджетных средств.

– По-прежнему одним из важнейших направлений нашей деятельности остается депутатский контроль за использованием бюджетных средств, за реализацией национальных проектов, программы местных инициатив. Убежден, что при активной поддержке жителей, представителей общественности мы добьемся того, чтобы каждый рубль был израсходован максимально эффективно, чтобы работы на всех объектах были проведены качественно и в срок, – выразил свое мнение Аркадий Фомин.