Путин включил рязанских депутатов Хубезова и Красова в рабочую группу по мобилизации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутатов Госдумы РФ от Рязанской области включили в состав рабочей группы по вопросам мобилизации. Речь идет о первом зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрее Красове и председателе комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрии Хубезове. Соответствующее распоряжение Владимира Путина опубликовано на сайте президента.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от Рязанской области, экс-главврач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов стал начальником госпиталя в зоне СВО, в нескольких километрах от передовой (читать подробнее).

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