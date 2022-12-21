Депутат облдумы признал работу по нацпроекту «Демография» в Рязанской области неудовлетворительной

Президент России Владимир Путин назвал Рязанскую области в числе аутсайдеров по рождаемости. По словам главы государства, необходимо посмотреть, почему «там уровень рождаемости ниже, чем в целом по стране, что является причиной».

Наряду с Рязанской областью глава государства отметил демографические проблемы в Пензенской, Смоленской, Ленинградской областях, а также в Мордовии.

«В соседних регионах более-менее прилично, а в этих почему-то сбои идут. Это интегральный показатель всех наших усилий в сфере экономической и социальной политики, в сфере здравоохранения. Нужно внимательно на это посмотреть», - сказал Президент.

Такая оценка главы государства не удивила депутата Рязанской областной Думы Дениса Сидорова.

- Что тут удивительного, - говорит Денис Сидоров, - экология плохая, как результат – строим новый онкологический диспансер, а родильные дома закрываем. Коммунисты в областной Думе уже несколько лет поднимают вопросы демографии. Видно, что статистика отрицательная - число рождаемых в регионе превышает число умирающих. В отдаленных селах, например, в Милославском районе в медицинских пунктах некому работать, в результате – у жителей нет доступа к медицинской помощи. Нет никакой системной работы по реализации национального проекта «Демография», работа по нацпроекту в регионе неудовлетворительна. Министерство труда и социальной защиты населения ограничивается проведением формальных мероприятий для галочки.

Денис Сидоров предлагает для начала создать комиссию с участием специалистов и депутатов Рязанской областной Думы, которая смогла бы оценить масштаб демографического бедствия в регионе и наметить план, с помощью которого можно было бы выстроить реальную, а не формальную работу в реализации нацпроекта «Демография».