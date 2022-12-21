Рязань и область вновь надолго накроют ледяные дожди. И вот почему. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 22 декабря, в Рязани ожидается облачная погода. Местами небольшие и умеренные осадки в виде снега, в том числе – мокрого, а также дождя, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

В среду возможны гололед, налипание мокрого снега, ледяной дождь, а на дорогах гололедица.

Ветер прогнозируется южный, юго-западный, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью -8... -3 градуса, днем -3... +2 градуса.

Специалисты центра «Фобос» сообщили, что в европейской части страны начинается новый период ледяных дождей. Причина ледяных дождей – очередной атлантический циклон.

По данным экспертов, такая погода в центральную Россию пришла надолго, оттепели будут только усиливаться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!