В Наташином парке установили арт-объекты и зажгли новогоднюю елку

В Наташином парке в Рязани установили арт-объекты и зажгли новогоднюю елку.

В Верхнем городском парке (Наташином парке) Рязани установили световые фигуры. В зоне отдыха появились следующие арт-объекты:

- медведи, держащие елочную арку;

- большой подарок с бантом;

- снеговики;

- зайчики.

Кроме того, власти зажгли огни на 12-метровой, установленной в парке, елке. Подсветку будут включать каждый день вместе с городским освещением.

Чиновники просят рязанцев бережно обращаться с арт-объектами.

«Украшения позволят создать новогоднюю атмосферу и праздничное настроение, станут отличной фотозоной для детей и взрослых», - говорится в сообщении.

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