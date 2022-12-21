В Наташином парке установили арт-объекты и зажгли новогоднюю елку

В Наташином парке в Рязани установили арт-объекты и зажгли новогоднюю елку.
В Верхнем городском парке (Наташином парке) Рязани установили световые фигуры. В зоне отдыха появились следующие арт-объекты:
- медведи, держащие елочную арку;
- большой подарок с бантом;
- снеговики;
- зайчики.
Кроме того, власти зажгли огни на 12-метровой, установленной в парке, елке. Подсветку будут включать каждый день вместе с городским освещением.
Чиновники просят рязанцев бережно обращаться с арт-объектами.
«Украшения позволят создать новогоднюю атмосферу и праздничное настроение, станут отличной фотозоной для детей и взрослых», - говорится в сообщении.
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