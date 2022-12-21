«Месит снег мощными лапищами»: в рязанские леса забрел редкий хищник — гроза зайцев и пернатых

В поисках пищи рысь забрела в рязанские леса и попала в фотоловушку. Фото: Окский государственный заповедник

На территории Окского заповедника в Рязанской области в фотоловушку попала рысь — редкий для мещерских лесов хищник. Снимком поделились в группе «Кабаны и другие звери».

Любители дикой природы, имея ввиду рысь, заметили, что не всем котикам по нраву валяться на диване и умилять людей:

«Некоторые котики мощными лапищами месят снег и ширина шага у них почти как у волка. Некоторые котики за день проходят 10-15 км по дорогам, просекам и буреломам, потому что они предпочитают не сухой корм в мисочке, а свежего теплого зайца (а лучше — косулю). Как вариант - глухаря или тетерева», - говорит старший научный сотрудник Окского заповедника Надежда Панкова.

На сайте Окского заповедника и Красной книги Рязанской области мы можем прочитать, что рысь действительно чаще всего охотится на зайцев, боровую дичь, прочих птиц и мелких зверков. Не гнушается и падалью.

Через Рязанскую область проходит южная граница ареала этих представителей семейства кошачьих. Забредают они в поисках пищи разве что в северные районы — Спасский, Касимовский, Клепиковский, Ермишинский и Шиловский. Следы животных и их жизнедеятельности регистрируются не ежегодно, и они, как правило, единичны. В 1996 году недалеко от деревни Борисково Рязанского района обнаружили выводок рыси из 3 котят, но этот случай так и остался единственным.