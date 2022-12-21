Рязанская область передала обход Шацка в федеральную собственность

Обход Шацка официально стал частью трассы М5. Цель - пустить по нему транзитный транспорт и отремонтировать за федеральный счет.

Обход города Шацка перешел в федеральную собственность и стал частью трассы М5 «Урал». Об подписании необходимых документов в соцсетях сообщил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов.

Он отметил, что 20 лет обход Шацка значился дорогой регионального значения, и для большегрузов, оборудованных ГЛОНАСС, съезд не него означал отклонение от маршрутов и грозил штрафами.

«Поэтому водители фур были вынуждены двигаться через Шацк. Это создавало серьезные неудобства для горожан», - написал Бранов.

Теперь дорогу как часть федеральной трассы планируется отремонтировать за счет федерального бюджета, перенаправив поток транзитного транспорта.