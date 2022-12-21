Компания «Гаэль» стала резидентом индустриального парка «Рязанский»

Компания «Гаэль» стала реализует в индустриальном парке «Рязанский» проект по производству бытовой химии для дома и профессионального клининга.

На территории индустриального парка «Рязанский» разместится технологичное производство бытовой химии для дома и профессионального клининга. Соглашение о реализации инвестиционного проекта с компанией «Гаэль» с компанией подписали Правительство Рязанской области и региональная «Корпорация развития».

«В рамках проекта планируется выпуск продукции широкого потребления – синтетических моющих средств для мытья полов и стен, специальных составов для чистки и дезинфекции сантехники, а также многопрофильных чистящих средств» - рассказали в «Корпорации развития».

Запуск завода запланирован на 2024 год. Реализация проекта позволит создать 250 рабочих мест, а инвестиции в региональный бюджет превысят 900 млн рублей. Проектная мощность предприятия - 13 тыс. тонн продукции в год.

«Завод будет отвечать требованиям экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов, гарантируется внедрение высокопроизводительного мало- и безотходного технологического оборудования», - говорится в релизе.

На сегодняшний день на площадке индустриального (промышленного) парка «Рязанский» 15 настоящих и будущих резидентов. Это компании, внесенные в реестр резидентов парка и с ними уже заключен договор субаренды, и инвесторы, чьи проекты прошли Инвестиционный совет при Корпорации развития Рязанской области, и теперь готовят документы для заключения договора субаренды. Еще одна компания локализует свой проект в качестве пользователя инфраструктуры парка «Рязанский»: ее профиль в отличие от резидентов – не промышленное, а логистическое производство.