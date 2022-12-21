Шесть крыш многоквартирных домов в Рязани капитально отремонтировали

Все шесть крыш многоквартирных домов отремонтированы. Фото: администрация Рязани.
По плану, 20 декабря, завершился капитальный ремонт шести крыш многоквартирных домов в Рязани. Об этом рассказала пресс-служба горадминистрации.
Работы выполняла новая подрядная организация по следующим адресам:
- улица Керамзавода, дома №№ 29 и 32;
- улица Нахимова, дом №2б;
- поселок Мехзавода, дом №22;
- улица 3-й Новопавловский проезд, дом №18;
- улица Октябрьский городок, дом №7.
На этих объектах до конца уложили дополнительное утепление, произвели асфальтобетонную стяжку, выполнили устройство кровли из рулонных материалов. Сейчас заканчивают устанавливать ограждения и монтажные работы люков выхода на крыши. Контролировался каждый этап капремонта.
Приемка выполненных работ состоится на следующей неделе.