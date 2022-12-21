Шесть крыш многоквартирных домов в Рязани капитально отремонтировали

Все шесть крыш многоквартирных домов отремонтированы. Фото: администрация Рязани.

По плану, 20 декабря, завершился капитальный ремонт шести крыш многоквартирных домов в Рязани. Об этом рассказала пресс-служба горадминистрации.

Работы выполняла новая подрядная организация по следующим адресам:

- улица Керамзавода, дома №№ 29 и 32;

- улица Нахимова, дом №2б;

- поселок Мехзавода, дом №22;

- улица 3-й Новопавловский проезд, дом №18;

- улица Октябрьский городок, дом №7.

На этих объектах до конца уложили дополнительное утепление, произвели асфальтобетонную стяжку, выполнили устройство кровли из рулонных материалов. Сейчас заканчивают устанавливать ограждения и монтажные работы люков выхода на крыши. Контролировался каждый этап капремонта.

Приемка выполненных работ состоится на следующей неделе.