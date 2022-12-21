Мемориальной доской на фасаде горбольницы №11 в Рязани увековечат память Николая Барсука

На фасаде горбольницы №11 в Рязани появится мемориальная доска в память о бывшем главном враче Николае Барсуке.

На фасаде горбольницы №11 в Рязани появится мемориальная доска, посвященная Николаю Барсуку. На протяжении 28 лет заслуженный врач РФ возглавлял медицинское учреждение.

Установку мемориальной доски 20 декабря одобрил комитет Рязгордумы по экономическому развитию и муниципальной собственности:

«В этом здании с 1982 по 2010 гг. работал главным врачом городской клинической больницы № 11 Николай Савельевич Барсук, заслуженный врач РФ, отличник здравоохранения, кандидат медицинских наук», - будет гласить текст.

Николай Барсук умер в ночь на 19 апреля 2022 года. Ему был 81 год. После окончания Рязанского медуниверситета Николай Савельевич руководил Чапаевской участковой больницей (Михайловский район), Михайловской ЦРБ, горбольницей №11 в Рязани — с 1982 по 2010 годы.