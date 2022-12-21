У рязанца, задержанного за стрельбу из карабина на Новоселов, дома обнаружили арсенал оружия. Фото: Олег ЗОЛОТО

У 33-летнего рязанца, задержанного за стрельбу из карабина на улице Новоселов, дома обнаружили арсенал оружия. Об этом сообщает СУ СК России по Рязанской области.

«По месту его жительства задержанного следователи изъяли четыре единицы огнестрельного и две единицы газового оружия», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее КП-Рязань рассказывала, что вечером 19 декабря возле дома №7 между пьяным 33-летним рязанцем и группой незнакомых ему мужчин произошел конфликт. Во время потасовки подозреваемый несколько раз выстрелил из охотничьего карабина. Один мужчина госпитализирован с ранением в грудь (читать подробнее).

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