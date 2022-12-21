Рязанца, устроившего стрельбу из карабина на улице Новоселов, задержали

Рязанца, стрелявшего на улице Новоселов, задержали. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство трех человек, сообщает СУ СК России по Рязанской области. Речь идет о стрельбе из охотничьего карабина на улице Новоселов.

По данным следствия, вечером 19 декабря возле дома №7 по улице Новоселов между пьяным 33-летним рязанцем и группой незнакомых ему мужчин произошел конфликт. Во время которого рязанец несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия, ранив одного из мужчин.

«Потерпевшим удалось покинуть место происшествия, раненый в настоящее время находится в больнице», - говорится в сообщении.

Позже следователи обнаружили у задержанного дома целый арсенал оружия (читать подробнее).

Расследование уголовного дела продолжается.

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