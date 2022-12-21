Скончалась сотрудник администрации Рязани Светлана Бирюкова

Умерла сотрудник администрации Рязани Светлана Бирюкова.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Не стало сотрудника финансово-казначейского управления администрации Рязани Бирюковой Светланы Вячеславовны. Соболезнования родным и близким, понесшим тяжелую утрату, выразил коллектив мэрии.
«Добрая и светлая память о прекрасных человеческих и профессиональных качествах Светланы Вячеславовны навсегда останется в сердцах ее коллег», - говорится в некрологе.
Ранее сообщалось о смерти учительницы, педагоге-ветеране Зинаиды Михайловны Куликовой (читать подробнее).
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