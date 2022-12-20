Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 декабря 2022 20:41

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Рязанской области увеличился на 11,6%

Уже 47,8% населения региона сделали прививки против гриппа
Источник:kp.ru
Уровень гриппа вырос на 11,6 процентов, по сравнению с прошлой неделей.

Уровень гриппа вырос на 11,6 процентов, по сравнению с прошлой неделей.

В Рязанской области за неделю вырос показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 11,6%, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что больше заразилось население старше 15 лет. Заболеваемость детей от семи до 14 лет снизилась на 7,6%. А доля детского заболевшего населения составила 52%.

Лабораторный мониторинг показал, что в структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии преобладали аденовирусы и РС-вирусы, доля которых составила 9,6%. В единичных случаях обнаружили риновирусы, метапневмовирусы и бокавирусы. Возрастает доля вирусов гриппа – 49,3% на прошедшей неделе. Уточняется, что среди штаммов преобладает «свиной грипп».

Охват населения Рязанского региона прививками против гриппа составил 47,8%.