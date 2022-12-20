На Московском шоссе сгорел троллейбус, прибывший в Рязань из Москвы. Фото: ПУВР | Александр Попов.

Вечером 20 декабря на Московском шоссе в Рязани сгорел троллейбус. По данным ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 18:46. Ликвидировали возгорание спустя 20 минут.

«Погибших и пострадавших нет. Людей в троллейбусе не было», - говорится в сообщении ведомства.

Судя по бортовому номеру 2036, троллейбус построили в октябре 2011 года. Большую часть времени он работал на маршрутах города Москвы. В январе 2020 года его перегнали в Рязань. На портале «Городской электротранспорт» указано, что текущее состояние троллейбуса «выведен из эксплуатации - ожидание исключения».

Отметим, что по данным мэрии Рязани, сгоревший троллейбус 2003 года выпуска.

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