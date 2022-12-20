Власти определили минимальный прожиточный минимум в Рязанской области в размере 12 794 рубля. Фото: Евгения ГУСЕВА

20 декабря чиновники Рязанской области одобрили и утвердили прожиточный минимум в регионе на душу населения. Уже с 1 января 2023 года величина прожиточного минимума в Рязанской области составит 12 794 рубля.

Что касается отдельных категорий граждан Рязанской области то тут минималка еще ниже:

- трудоспособное население (возраст для мужчин – 16-59 лет, для женщин – 16-54 года) — 13 945 рублей;

- для пенсионеров — 11 015 рублей;

- для детей — 13 155 рублей.

По словам министр труда и социальной защиты региона Натальи Суворовой, размер прожиточного минимума используют, когда оценивают нуждаемость того или иного человека. Кроме того, на минимальном прожиточном минимуме «завязаны размеры социальных выплат».

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