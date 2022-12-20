Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 декабря 2022 14:57

На улице Новоселов мужчине выстрелили в грудь из охотничьего карабина

В ходе ссоры мужчина получил пулю в Рязани
Источник:kp.ru
Пострадавшего от огнестрельного ранения доставили в рязанскую ОКБ.

Пострадавшего от огнестрельного ранения доставили в рязанскую ОКБ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 19 декабря, около 22:44 на улице Новоселов в Рязани в результате конфликта мужчину ранили в грудь из огнестрельного оружия. Об этом пишет YA62, ссылаясь на собственный источник в экстренных службах Рязани.

Уточняется, что в мужчину выстрелили из охотничьего карабина. Ему оказали медицинскую помощь в рязанской Областной клинической больнице.

В правоохранительных органах КП-Рязань сообщили, что было совершено покушение на убийство. В следственном комитете инцидент пока не готовы прокомментировать.