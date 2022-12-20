На улице Новоселов мужчине выстрелили в грудь из охотничьего карабина

Пострадавшего от огнестрельного ранения доставили в рязанскую ОКБ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 19 декабря, около 22:44 на улице Новоселов в Рязани в результате конфликта мужчину ранили в грудь из огнестрельного оружия. Об этом пишет YA62, ссылаясь на собственный источник в экстренных службах Рязани.

Уточняется, что в мужчину выстрелили из охотничьего карабина. Ему оказали медицинскую помощь в рязанской Областной клинической больнице.

В правоохранительных органах КП-Рязань сообщили, что было совершено покушение на убийство. В следственном комитете инцидент пока не готовы прокомментировать.