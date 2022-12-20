Татьяна Панфилова избрана в Правление Совета муниципальных образований региона

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В работе XIV съезда Совета муниципальных образований, который прошел в режиме ВКС, приняли участие первый заместитель председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова, министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

В Устав Совета внесены изменения. Теперь заседания Совета муниципальных образований и Правления могут проводиться без совместного присутствия в режиме ВКС.

Также были подведены итоги работы Совета за 2022 год. Одним из важнейших направлений деятельности оставалось нормотворчество, оказание консультативной помощи, разработка модельных правовых актов и методических материалов, обсуждение актуальных вопросов местного самоуправления, межмуниципальное сотрудничество. Региональным Советом муниципальных образований налажено взаимодействие с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления и Общероссийским конгрессом муниципальных образований. Совет является координирующим органом, площадкой для обмена опытом, двигателем развития отношений органов местного самоуправления с региональной властью.

Обновился состав Правления Совета. В него избраны глава администрации МО – Касимовский муниципальный района Иван Бахилов, глава администрации МО – Шацкий муниципальный район Александр Нечушкин, глава муниципального образования – городской округ город Рязань Татьяна Панфилова. Председателем комитета Совета по жилищно-коммунальному хозяйству стала глава администрации МО – Рязанский муниципальный район Наталья Жунева.