Умерла преподавательница Рязанского госуниверситета Любовь Орлова

Умерла преподавательница РГУ им. С.А. Есенина Любовь Орлова

20 декабря не стало Любови Орловой, которая долгое время преподавала в Рязанском госуниверситете им. С.А. Есенина. Об этом сообщили в группе Института естественных наук РГУ.

«Долгие годы она работала на естественно-географическом факультете РГУ, бессменно преподавала методику обучения географии и руководила педагогической практикой географов», - написали коллеги по вузу.

Как отмечается в некрологе, Любовь Федоровна передала знания многим поколениям учителей географии.