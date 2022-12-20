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НовостиОбщество20 декабря 2022 14:33

Умерла преподавательница Рязанского госуниверситета Любовь Орлова

Она много лет работала на естественно-географическом факультете, обучая географов
Источник:kp.ru
Умерла преподавательница РГУ им. С.А. Есенина Любовь Орлова

Умерла преподавательница РГУ им. С.А. Есенина Любовь Орлова

20 декабря не стало Любови Орловой, которая долгое время преподавала в Рязанском госуниверситете им. С.А. Есенина. Об этом сообщили в группе Института естественных наук РГУ.

«Долгие годы она работала на естественно-географическом факультете РГУ, бессменно преподавала методику обучения географии и руководила педагогической практикой географов», - написали коллеги по вузу.

Как отмечается в некрологе, Любовь Федоровна передала знания многим поколениям учителей географии.