21 декабря рязанцев ожидает малооблачная погода с температурой до -8 градусов

В Рязанской области ожидается малооблачный день 21 декабря.

С рязанцами поделились, какая погода ждет их 21 декабря. Прогноз погоды опубликовало главное управление МЧС по Рязанской области.

В регионе будет облачно, однако с прояснениями. Осадков в области не обещают. На рязанских дорогах все так же сохраняется гололедица.

И в ночные, и в утренние часы ожидается туман. Умеренный ветер подует с юго-запада и с юга со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

Ночью столбик термометра покажет отметки -13...-8 градусов, а местами температура воздуха упадет до -17 градусов Цельсия.

Днем в среду, 21 декабря, температура воздуха составит -8...-3°С. По сообщению центра погоды «Фобос», это будет малооблачный день.