На вечно затапливаемой улице Окской появятся ливневки в 2023 году

Власти пообещали решить проблему затопления улицы Окской.

Стало известно, что нужно сделать для решения проблемы с затоплением улицы Окской в Рязани. Об этом зашла речь на заседании правительства Рязанской области 20 декабря.

Рязанский губернатор Павел Малков заявил о жалобах жителей по поводу улицы Окской, которая постоянно уходит под воду. Глава администрации Рязани Елена Сорокина рассказала о решении этой проблемы.

Речь идет о строительстве ливневых коллекторов. В настоящее время они проектируются. Первый будет проходить по улице Окской, а второй должен «собрать все ливневые стоки с Песочни, завести в коллектор на Советской Армии и довести до Муромского шоссе, соединив с улицей Окской», - пояснила Сорокина.

К 30 декабря 2022 года создадут проекты. Для их реализации понадобится еще 90 дней на экспертизу и пять месяцев на сами работы.

Власти пообещали решить проблему в 2023 году.