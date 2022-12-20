В рязанском Торговом городке открылась тематическая новогодняя ярмарка. Фото: Telegram-канал Павла Малкова

Во вторник, 20 декабря, в Рязани на территории реставрируемого Торгового городка открылась тематическая новогодняя ярмарка.

Новая площадка продолжает традиции в оформлении, которые начали применять на ярмарке на площади Победы.

Новогодняя ярмарка выдержана в ретро-стиле. Здесь рязанцы могут приобрести товары от местных производителей, подарки, новогодние елки и сделать памятные фото в празднично оформленной зоне.

Напомним, 20 декабря в Рязани стартует новогодний марафон. В 19.00 на Лыбедском бульваре зажгут всю иллюминацию и презентуют праздничную программу.