Бывший рязанский военный стал участником «Дома-2»

Рязанец Никита Карасев стал участником проекта «Дом-2» на канале ТНТ. Молодой человек уже попал в любовный треугольник, его история показывается в выпусках реалити-шоу.

24-летний рязанец рассказал, что он бывший военный, а сейчас - владелец автосервиса. О своей личной жизни он сообщил, что у него есть 2,5-летний сын. Никита в разводе со своей женой, которая старше его на 12 лет. Как отметил молодой человек, его супруге не понравилось, что тот постоянно бывал в командировках.

По словам нового участника, он 12 лет занимался бальными танцами и хорошо готовит.