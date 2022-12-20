Советские мультфильмы под рок-музыку. В рязанском драмтеатре начались новогодние елки

В рязанском драмтеатре начались показы представлений «Дед Мороз и Серый волк» по мотивам советских мультфильмов Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В Рязанском драмтеатре начались традиционные показы новогодних представлений для детей. В этом году режиссер Максим Ларин подготовил для ребят добрый спектакль «Дед Мороз и серый волк».

В основу представления вошли сюжеты и персонажи из советских мультфильмов – Снеговик, Ворона, Волк, семейство зайцев и другие. Необычным решением создателей постановки стало использование в спектакле музыкального сопровождения по мотивам мировых рок-хитов.

Вместе с героями спектакля ребята путешествуют по новогодней сказочной стране, помогая Деду Морозу побороть козни недоброжелателей - Вороны и Волка.

Перед началом показа маленьких гостей встречают в фойе у елочки Снегурочка и Дед Мороз. Здесь можно не только сделать праздничные фотографии, но и принять участие в конкурсах.

Показы пройдут по 8 января. Возрастное ограничение 0+.