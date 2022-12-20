Изменения в Генплан под разработку песчаного карьера под Рязанью признали незаконными. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рязанский областной суд признал изменения Генплана Заокского сельского поселения незаконными, сообщает телекомпания «Ока». Речь идет о землях, на которых хотят разрабатывать песчаные карьеры.

Против строительства выступали местные жители и экологи, а прокуратура установила, что земли, отданные под разработку, должны были быть включены в Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. Другими словами, использовать такие земли для других целей не допускается (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Карьер преткновения: чем может помешать жителям добыча песка в двух километрах от села Заокского

Журналисты попытались понять причины конфликта сельских жителей с берегов Оки и инвестора из Коломны (подробнее).

Что ждет карьер в Заокском: полное закрытие или начало разработки?

Пока вопрос решается за закрытыми дверями, рязанцы могут высказать свое мнение (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!