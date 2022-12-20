Изменения в Генплан под разработку песчаного карьера под Рязанью признали незаконными.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Рязанский областной суд признал изменения Генплана Заокского сельского поселения незаконными, сообщает телекомпания «Ока». Речь идет о землях, на которых хотят разрабатывать песчаные карьеры.
Против строительства выступали местные жители и экологи, а прокуратура установила, что земли, отданные под разработку, должны были быть включены в Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. Другими словами, использовать такие земли для других целей не допускается (читать подробнее).
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