На выставку в «М5 Молл» в Рязани привезут шестипалых кошек

Выставка редких пород кошек пройдет в Рязани, в ТРЦ М5Молл.

24 декабря в рязанском торгово-развлекательном центре «М5 Молл» пройдет выставка кошек «Червонец».

На молловском «Червонце» представят более пятидесяти кошек класса «Суприм», то есть высокотитулованных представителей породы. Вот кого увидят рязанцы:

- норвежские лесные кошки;

- британцы;

- канадские сфинксы;

- бенгальские и тайские кошки;

- курильские бобтейлы и регдоллы.

Обещают организаторы и эксклюзив - шестипалые или полидактильные мейн-куны... Обычно у всех котов на передних лапах по пять пальцев, а на задних - по четыре. А полидактидьные животные имеют на один-два пальца больше, чем обычные представители кошачьих.

Генетическое отклонение, рудимент или норма - споры на эту тему в научном сообществе идут не первый год. Однако такой «подарок природы» только придает колорит и уникальность любимцам.

Кстати, одним из самых известных владельцев полидактильных кошек был легендарный американский писатель Эрнест Хемингуэй. С автором романа «Прощай, оружие!» на острове Ки-Уэст одновременно соседствовали более ста усатых-полосатых, почти половина из которых имели по шесть или семь пальцев. Посмотреть на таких удивительных животных теперь будет возможность и у гостей выставки «М5 Молл».

И важная информация для тех, кто хочет завести здорового и привитого домашнего питомца. На выставке в «М5 Молл» можно приобрести котят от заводчиков, а также получить рекомендации по правильному уходу за животным.