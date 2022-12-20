Рязанке потребовалось 127 звонков, чтобы вызвать трехлетнему ребенку врача на дом

В Рязани продолжают поступать жалобы на большие трудности с вызовом врача на дом.

В соцсетях продолжают поступать жалобы на трудности с вызовом врача на дом в Рязани. На этот раз горожанка рассказала, что ей потребовалось 127 звонков в детскую поликлинику №2 на улице Циолковского. Пациент — трехлетний ребенок с температурой 40 градусов.

Вечером 18 декабря рязанка дозвониться не смогла и продолжила попытки утром следующего дня. По одному из номеров, как оказалось, заявки не принимают. По другому заявку приняли, но предупредили, что ожидание может затянуться до 23:00.

«Что за безобразие?! Вызвать врача - квест, дождаться - еще больший квест», - возмущается женщина.

Ранее другому рязанцу, рассказавшему о похожей проблеме, отвечал министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов. Он признавал, что до конца года ситуация будет зависеть от возможностей конкретных поликлиник и загруженности работы их регистратур. Улучшить положение дел, по словам чиновника, должна помочь обновленная медицинская информационная система.