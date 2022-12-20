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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 8:10

Кусок льда отскочил от грузовика, пробил лобовое стекло и покалечил рязанца

ДТП случилось 19 декабря в Кораблинском районе
Источник:kp.ru
Глыба угодила в лобовое стекло рядом со стойкой со стороны водителя, проделав достаточно большое отверстие.

Глыба угодила в лобовое стекло рядом со стойкой со стороны водителя, проделав достаточно большое отверстие.

На трассе Рязань — Ряжск отскочивший от грузовика кусок льда покалечил водителя другого транспортного средства. Необычное ДТП случилось 19 декабря примерно в 81 километре от областного центра, в Кораблинском районе.

Когда на часах было примерно 17:30, глыба внезапно отскочила от неустановленного грузового автомобиля и пробила лобовое стекло КАМАЗа. В результате водителю КАМАЗа, 32-летнему рязанцу, потребовалась медицинская помощь.

Судя по фото, ледяной «снаряд» угодил в лобовое стекло рядом со стойкой со стороны водителя, проделав достаточно большое отверстие.

ДТП случилось 19 декабря на 81 километре трассы Рязань - Ряжск.

ДТП случилось 19 декабря на 81 километре трассы Рязань - Ряжск.