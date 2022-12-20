Кареглазую красавицу Елену Жунгиету не удается найти 11-й день. Ей всего 16 лет

Волонтеры подключились к поискам 16-летней Елены Жунгиету из Рязанской области, опубликовав ориентировку.

К поискам 16-летней Елены Жунгиету из Рязанской области подключились волонтеры. Ориентировку опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт», указав, что юная красавица может находиться не только в Рязанском регионе, но и в Москве и Московской области.

Местонахождение девушки остается неизвестным с 9 декабря. В тот день Елена вышла из дома в селе Половское Спасского района и исчезла. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство»).

Волонтеры в ориентировке сообщают приметы Елены: рост 165 см, телосложение нормальное, глаза карие, волосы черные до плеч. Одета девушка была в черную куртку, зеленую спортивную кофту на «молнии», темно-синие джинсы, черные берцы.

С собой у Елены был черный рюкзак. Как сообщалось ранее, при ней были два мобильных телефона, кредитная карта «Сбербанка», паспорт.

Контакты волонтеров, которые занимаются поисками со стороны ПО «ЛизаАлерт», указаны в публикации.

СК, в свою очередь, с любой информацией, которая может помочь в поисках, просит обращаться по телефону 8(910)906-11-41 или 02 (112).