Ярмарка в Торговом городке в Рязани заработает 20 декабря.

20 декабря в Рязани начнет работу ярмарка в Торговом городке. В ней примут участие более 20 предпринимателей, которые предложат и продовольственную, и сувенирную продукцию. Об этом, посетив площадку, сообщила замгубернатора Юлия Швакова.

По словам представительницы облправительства, территория ярмарки по-новогоднему украшена. Там будет работать фотозона, а для развлечения посетителей организована концертная программа.

«Отработаем с городскими властями вопрос уборки территории от снега и наледи, чтобы меняющаяся погода не стала помехой для посетителей», - заверила Швакова.

Таким образом, в Торговом городке завершился первый этап реконструкции. Как сообщалось ранее, у всех павильонов уже есть арендаторы.