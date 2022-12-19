ГУ ветеринарии заявило о естественном характере гибели свиристелей в Рязани.

19 декабря областное управление ветеринарии озвучило вывод о природе массовой гибели свиристелей в Рязани от остановки сердца. Информацию, на которую отреагировало ведомство, ранее разместили в сообществе «Дышим чистым». Там случившееся связали с промышленными выбросами, однако представители исполнительной власти сформулировали иную версию.

ГУ ветеринарии еще раз отметили, что вирусных заболеваний у пернатых не выявлено. Отрицательный результат, если верить ведомству, показали и анализы на наличие отравляющих веществ, паразитов и иных патогенных микроорганизмов.

«В пищеварительном тракте птиц присутствуют забродившие ягоды рябины. Известны случаи, когда птицы засыпали на морозе, что приводило к фатальному переохлаждению», - заявили в ГУ ветеринарии.

Ранее орнитолог отверг версию о «пьяных» свиристелях и их последующей гибели от замерзания (читать подробнее).