Пытал бойца – помилуйте подлеца! Рязанский офицер, издевавшийся над солдатом, просит о помиловании

Офицер, пытавший в Рязани рядового, выбивая из него деньги, попросил о помиловании. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В комиссию по вопросам помилования Рязанской области обратился офицер, который получил условный срок за вымогательство и избиение рядового бойца. Осужденный просил комиссию рассмотреть вопрос о его помиловании.

- Если кратко, то офицер издевался, фактически пытал рядового, чтобы получить от него деньги, - сообщила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

По словам омбудсмена, она проголосовала против помилования офицера.

- Одна коллега меня поддержала, остальные проголосовали «за», - отметила Епихина.

Комиссия по вопросам помилования на территории Рязанской области работает с 2002 года. За это время члены комиссии рассмотрели 921 ходатайство, рекомендовали к помилованию 81 человека. Из них помиловали только восемь человек.

Окончательное решение о помиловании принимает президент России.

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