В Рязанской области 20 декабря ожидается высокое давление и до -8 градусов

Местами в Рязанской области пойдет небольшой снег.

Рязанцам рассказали о погоде на вторник, 20 декабря. Прогноз опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Ночью температура воздуха составит -11...-6 градусов. По данным сайта центра погоды «Фобос», атмосферное давление будет заметно выше нормы. Местами ожидается небольшой снег. Днем столбики термометра покажут отметки -8...-3°С. Будет облачно, но с прояснениями. Все так же наблюдается гололедица.

Ветер подует с юго-запада и с запада со скоростью 5-10 метров в секунду.