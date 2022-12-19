Актер Дмитрий Певцов приехал в Рязань, чтобы поддержать воинов, участвующих в СВО. Фото: ОНФ.

В Рязани побывал Народный артист России Дмитрий Певцов. Цель визита – поддержать рязанцев, участвующих в боевых действиях в зоне СВО, сообщает ОНФ.

Певцов встретился с курсантами и офицерами училища ВДВ, рассказал о своих поездках на передовую, и о тех изменениях, которые переживает Россия в нынешних условиях.

А вечером в Рязанской областной филармонии Народный артист России исполнил песни из советских кинофильмов, любимых в народе: «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Высота», «Белое солнце пустыни» и др. Некоторые песни зал слушал стоя.