На ЖД вокзале Рязань-2 без вести пропал 46-летний мужчина

Фото пропавшего 46-летнего мужчины предоставила его родная сестра Менслу Тулибаева.

14 декабря без вести пропал 46-летний мужчина. Об этом рассказала КП-Рязань родственница пропавшего.

Примерно в три часа ночи, 14 декабря 2022 года, Саргулов Куандык 1976-го года рождения ушел в неизвестном направлении с железнодорожного вокзала Рязань-2. На связь мужчина не выходил, его номера телефонов оказались недоступны.

Приметы мужчины: рост - примерно 167 см, нормальное телосложение, глаза карие, темные волосы.

Особые приметы: носит очки на постоянной основе.

На момент исчезновения был одет в черную куртку с капюшоном, черную вязаную шапку, темно-синие брюки и черные ботинки. При себе имел два рюкзака синего и коричневого цветов, а также синий чемодан.

Сестра пропавшего рассказала, что 15 декабря ее брат был замечен сотрудниками полиции. Однако на этом след обрывается.

Родственница просит располагающих какой-либо информацией о местонахождении мужчины позвонить по номеру +7 (922) 232-37-98 или же обратиться в полицию (112).