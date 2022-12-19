Детей из Александро-Невского района отправляют лечить зубы в Рязань. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для планового осмотра у детского стоматолога жителям Александро-Невского района необходимо ехать в Рязань за 130 километров. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения, отвечая на жалобу местной жительницы.

«Мы из Александро-Невского района. У нас нет детского стоматолога, поэтому приписались к Ряжскому ММЦ. Некоторое время лечили детям зубки там. Но 9 декабря поехали на прием, заранее записались через портал госуслуги, а нам отказали, мол, запрещено», - написала рязанка Екатерина Романова.

Чиновники признали, что в Ряжском ММЦ стоматолог принимает по плановому лечению прикрепленных к поликлинике пациентов.

«Но экстренную помощь окажут в любом случае», - заверили в минздраве, добавив, что в самом Александро-Невском зубной врач принимает, но за плановой помощью необходимо обращаться в Рязань.

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